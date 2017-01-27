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Antalyaspor'da hedef genç yıldız!
27 Ocak 2017 , 20:46
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Antalyaspor'da yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre Akdeniz ekibi, İtalya 2. lig ekiplerinden Perugia forması giyen 1997 doğumlu sol kanat oyuncusu Jean-Armel Drolé için görüşmelerini sürdürüyor.
Oyuncunun Performans Karnesi
Jean-Armel Drolé * Fildişi Sahili
Serie B * 7 Maç - 1 Asist
İtalya Kupası * 2 Maç - 1 Gol - 1 Asist
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
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