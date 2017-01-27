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Antalyaspor'da hedef genç yıldız!

Tarih27 Ocak 2017 , 20:46

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Antalyaspor'da hedef genç yıldız!

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Antalyaspor'da yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre Akdeniz ekibi, İtalya 2. lig ekiplerinden Perugia forması giyen 1997 doğumlu sol kanat oyuncusu Jean-Armel Drolé için görüşmelerini sürdürüyor.

Oyuncunun Performans Karnesi

Jean-Armel Drolé * Fildişi Sahili

Serie B * 7 Maç - 1 Asist

İtalya Kupası * 2 Maç - 1 Gol - 1 Asist

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