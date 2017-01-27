Antalyaspor'un gündemindeki futbolcular!

AJANSSPOR ÖZEL - Antalyaspor’da transfer çalışmaları ses getirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı takımda Başkan Ali Şafak Öztürk’ün, 'Çilek' şeklinde yaptığı iddia ettiği transfer benzetmesinin doğru olmadığı öğrenildi.

Öztürk’ün, isim vermekten kaçındığı transferlere ise ajansspor.com ulaştı.

Antalyaspor’un Brezilya ve Kolombiya’dan iki futbolcu ile ilgilendiği ve dünya devleri ile transfer yarışına girdiği öğrenildi.

Kırmızı-beyazlı takım Brezilya’nın Vitoria takımında forma giyen Marinho ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Tam adı Mario Sergio Santos Costa olan 26 yaşındaki futbolcu kanatlarda forma giyebiliyor.

Marinho ile yapılan görüşmelerde Çin Kulübü CC Yatai takımının devreye girdiği ve futbolcunun bonservisine 5 milyon euro vererek transfer ettiği ifade edildi.

Güney temsilcisi Antalyaspor’un transfer etmek istediği diğer futbolcunun ise Kolombiyalı Orlando Berrio olduğu kaydedildi. Kanatlarda forma giyen 25 yaşındaki futbolcu için Brezilya’nın ünlü kulübü Flamengo’nun devreye girdiği ve futbolcunun tercihini de Brezilya’ya yapacağı öğrenildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün transfer döneminin bitmesine az bir süre kalmasından dolayı transferde aceleci davranmayacağı ve iyi bir fırsat çıkmaması durumunda başka transfer yapmayacağı belirtildi.

Antalyaspor devre arasında Sandro, El Kabir, Salih Dursun ve son olarak ilk kez ajansspor.com’un duyurduğu Harun Alpsoy’u transfer etmişti.