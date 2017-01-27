- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Arena'ya Camp Nou modeli!
27 Ocak 2017 , 09:31
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Kapalı basketbol salonu projesi ile TT Arena'nın üst kullanım hakkını alan G.Saray yönetimi statta birçok yeniliğe imza atmak için harekete geçti. Oyuncuların sahaya çıkış yaptığı koridoru şampiyonluk ve kupa posterleri ile süslendi. Ayrıca Galatasaray Müzesi de Aslantepe'ye taşınıyor. TT Arena'da daha önce toplantı salonu olarak kullanılan bölümde müze inşaatı başladı ve Haziran ayında görkemli bir açılış sarı-kırmızılı camiayı bekliyor. İnteraktif müzenin sponsoru da bulundu. Hem görüntülü hem sesli videolarla sergilenecek her kupanın hikayesi anlatılacağı müze için Barcelona'nın Camp Nou'daki müzesi örnek alındı. (Sabah)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar