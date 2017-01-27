Avcı'dan Bursaspor maçı açıklaması!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından yeni bir galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Takımının Bursaspor maçı için gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, geçen hafta aldıkları mağlubiyetin ardından yeni bir çıkış yakalamayı amaçladıklarını belirterek, "Kazanma alışkanlığına tekrar başlamak istiyoruz. Bursaspor maçı var. Umarım hafta sonu havanın iyi olduğu güzel bir müsabaka olur." dedi.

Ligde ikinci sıraya düşmelerine rağmen hedeflerinde değişim olmadığını kaydeden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen haftaki duygularımızla bu haftaki duygularımız arasında farklılık yok. Ligin 17 haftasının 16'sında tepede olmak güzel duygu tekrar, o duyguyu yakalamak isteyeceğiz. Hafta hafta gidiyoruz. Bu hafta da Bursaspor maçı var. Hem kupada hem ligde gidiyoruz. Galatasaray ile kupada evimizde oynayacağız. Bizim için harika sezon oluyor, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Tepede olmak, kaliteli takımlarla yarışabilmek güzel. Kulübüm ve bizim için saygı duyulmak şampiyonluk kadar değerli. Biz de karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışacağız."

Bursaspor maçı

Ligin 19. haftasında sahalarında Bursaspor ile yapacakları maçla ilgili görüşlerini aktaran Abdullah Avcı, "Bursaspor ligin değerli takımlardan bir tanesi. Bir değişime gidiyorlar. Karşılığı nasıl olacak, her senaryonun üzerinde çalıştık. Hava şartları olumsuz olmasına rağmen antrenmanlarda değişikliğimiz olmadı. Bursa, ilk beşi hedefleyen ve birkaç hafta dışında ilk beşte giden önemli bir futbol şehri. Bireysel oyuncu zenginliğine sahip bir takım." diye konuştu.

Avcı, "Bursaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun ardından henüz çalıştırıcısını belirlemedi. Bu bir avantaj sağlar mı?" sorusuna, "Bu bazen avantaj, bazen dezavantaj olabiliyor. Oyuncu grubu teknik direktörün olmadığı süreçte bazen kendini rahat hissedebiliyor. Baskının olmadığını hissedip, buna göre daha özgür ve rahat hareket edebiliyor. Bursaspor'un tecrübeli oyuncuları var. Senaryonun nasıl olacağını onlar da biliyor. Her maç kendi içinde zor." ifadelerini kullandı.

"Tam takım devam ediyoruz"

Abdullah Avcı, Hakan Özmert dışında sakat oyuncularının bulunmadığını vurgulayarak, "Hakan'ın sakatlığı devam ediyor. Cezalı oyuncumuz yok. Stefano Napoleoni'nin Sivasspor maçında bir sıkıntısı oldu. MR sonucunda durumunun ciddi olmadığı görülüyor. Tam takım devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Devre arasında üç doğru transfer yaptıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Şu an itibarıyla transfer çalışmamız yok. 22 eşdeğer oyuncu grubuna sahibiz. Böyle devam edecek gibi duruyor." şeklinde konuştu.

Galatasaray maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Galatasaray ile yapacakları maça değinen Avcı, şunları kaydetti:

"Galatasaray her zaman kupa takımıdır. Son iki sezonun şampiyonu. Kupada hedefleri olan bir kulübüz. Finali gören bir takımız. Güzel bir hafta olacak. Beşiktaş-Fenerbahçe ve bizimle Galatasaray maçları olacak. İstanbul takımları birbirleriyle karşılaşıyor. Sonrasında 8 takım kalıyor. Tünelin ucu daha iyi gözüküyor. Ligin kaliteli takımları, bu maçları oynamaya alışkınlar."

Bu arada, Medipol Başakşehir, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Başakşehir Futbol Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenmana sakatlığı süren Hakan Özmert katılmadı.