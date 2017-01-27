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Beşiktaş istedi Antalyaspor aldı
27 Ocak 2017 , 01:44
Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle 5. sıraya kadar yükselen Antalyaspor, devre arası transfer döneminde bir ismi daha renklerine katmak üzere.
Kırmızı-beyazlı takım Sandro, Salih Dursun ve El Kabir’in ardından İsviçre Genç Milli takım oyuncusu Harun Alpsoy ile prensipte anlaştı.
Grasshoppers takımında oynayan 19 yaşındaki futbolcu, orta saha ve ön libero mevkilerinde forma giyiyor. Harun, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Antalyaspor’a imza atması bekleniyor.
Hava topu hakimiyeti, isabetli pas becerisi ve top tekniği ile dikkkat çeken Harun ile geçtiğimiz yıl Beşiktaş ilgilenmişti.
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