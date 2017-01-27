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"Beşiktaş'a gitmeyecek"
27 Ocak 2017 , 18:17
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AJANSSPOR- Beşiktaş'ın forvet adaylarından Lacina Traore hakkında menajeri Dmitry Seluk'tan açıklama geldi.
Rus basınına konuşan Seluk, onunla ilgilenen bazı kulüpler olduğunu söylerken, "Bunun üzerinde çalışıyoruz. Ama imzalar atılmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Daha öncesinde Malaga ile anlaşmıştık ama sağlık kontrolünden geçemeyince anlaşma iptal olmuştu" dedi.
Beşiktaş iddiaları hakkında da konuşan Seluk, "Traore, Beşiktaş'a gitmeyecek. Onunla ilgilenen başka bir takım var. Transfer olduğunda hangi takım olduğunu öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.
Şu anda CSKA Moskova ile İspanya'da kampta olan Fildişi Sahilli futbolcu'nun bonservisi Monaco'da bulunuyor. 2.03'lük boyuyla kafa toplarında oldukça etkili olan Traore, bu sezon Rusya Premier League'inde 14 maçta 5 gol kaydetti.
Demba Ba transferinde sorun çıkması halinde alternatif isimler üzerinde çalışan Beşiktaş, Lacina Traore'yi gündemine almıştı.
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