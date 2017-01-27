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Beşiktaş'ta Konya mesaisi!
27 Ocak 2017 , 14:25
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla gerçekleşti.
Dünkü Kayserispor maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise idmana serbest yapılan ısınma ve streching hareketleri ile başladı. Pas ve top çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.
Antrenmanda Caner Erkin ve Ersan Adem Gülüm ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam etti. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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