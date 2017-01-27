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Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Tarih27 Ocak 2017 , 15:20

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Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş kulübü Ömer Şişmanoğlu ve Atiba Hutchinson'ın sakatlık durumları hakkında bir açıklama yayımladı. 

"Kayserispor ile oynadığımız maçta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildi.

Bugün sabah antremanında sakatlanan Atiba Hutchinson'un yapılan muayene ve MR sonucu, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi.

Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.""

Öte yandan Ntvspor, Atiba'nın pazartesi günkü Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyeceğini belirtti.

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