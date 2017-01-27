- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Büyükşehir Gaziantep'e Trabzonspor'dan transfer!
27 Ocak 2017 , 19:50
AJANSSPOR-
İlk olarak Ajansspor'un duyurduğu Akakpo-Büyükşehir Gaziantepspor transferi netlik kazandı.
Serge Akakpo'nun Pazar günü Gaziantep'e giderek, Büyükşehir Gaziantepspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Geride kalan sezona 1461 Trabzon'da başlayan Akakpo, devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuştu. 29 yaşındaki deneyimli oyuncu bu sezon Bordo-Mavili takımda 3'ü ilk 11 6 karşılaşmada görev aldı.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar