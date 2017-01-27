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Büyükşehir Gaziantep'e Trabzonspor'dan transfer!

Tarih27 Ocak 2017 , 19:50

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Büyükşehir Gaziantep'e Trabzonspor'dan transfer!

AJANSSPOR-

İlk olarak Ajansspor'un duyurduğu Akakpo-Büyükşehir Gaziantepspor transferi netlik kazandı. 
 

Serge Akakpo'nun Pazar günü Gaziantep'e giderek, Büyükşehir Gaziantepspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Geride kalan sezona 1461 Trabzon'da başlayan Akakpo, devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuştu. 29 yaşındaki deneyimli oyuncu bu sezon Bordo-Mavili takımda 3'ü ilk 11 6 karşılaşmada görev aldı.

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