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"Caner'e büyü yaptırdık"
27 Ocak 2017 , 09:33
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Asena Atalay'la biten evliliği hakkında bugüne kadar konuşmayan Caner Erkin, eski eşinin başlattığı icra takibi sonrası sessizliğini bozdu.
OĞLUNUN VELAYETİNİ ALACAK
Atalay'ın kendisini aldattığını ve akıl sağlığının yerinde olmadığını belirten yıldız futbolcu, oğlunun velayetini alacağını açıkladı.
ASENA TAZMİBAT DAVASI AÇACAK
Eski eşinin açıklamalarıyla ilgili konuşan Asena Atalay, avukatıyla konuştuğunu ve tazminat davası açacağını belirtti. Bu arada çok çarpıcı bir büyü iddiası da ortaya atıldı.
"BİZ BÜYÜ YAPTIRDIK"
Boşanma sürecinde Asena Atalay'ın babasının gittiği berberde, "Ne olacak sizin kızın boşanması?" şeklindeki sorulara "Caner, kızımı boşayamaz. Biz büyü yaptırdık" diye cevap verdiği ileri sürüldü.
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