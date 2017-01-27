De Arrascaeta seferi!

Lugano’nun da aracı olduğu Giorgian de Arrascaeta, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu bakıyor. Fenerbahçe, bonservisinin yarısı Cruzeiro, yüzde 50’si de menajer Fonseca’da olan yıldız futbolcuyu her an kadrosuna katabilir.

Orta sahaya ofansif oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Cruzeiro forması giyen Giorgian de Arrascaeta'ya döndü. Sarı-lacivertliler, Uruguaylı 10 numara için Brezilya kulübü ve oyuncunun menajeriyle masaya oturdu. Fenerbahçe'nin eski Uruguaylı stoperi Lugano'nun da ikna etmek için Arrascaeta ile görüştüğü kaydedildi. 22 yaşındaki orta sahanın Kanarya'dan gelen teklife olumlu cevap verdiği belirtildi.

HER AN BİTEBİLİR

Arrascaeta’nın menajerliğini, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera'nın da temsilcisi Fonseca yapıyor. Genç oyuncunun bonservisinin yarısı Cruzeiro'da, yüzde 50'si ise deneyimli menajerde bulunuyor. Fenerbahçe, hem Fonseca hem de Cruzeiro ile görüşmelerini sürdürüyor. Kanarya'nın bu transferde önemli bir yol kat ettiği, yönetici Ali Yıldırım'ın genç yıldızı kadroya katmak için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

2015 yılı başında Uruguay'ın Defensor takımından Cruzeiro'ya transfer olan Arrascaeta, geçen sezon 23 maçta 8 gol atarken, 4 de asist yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, orta sahanın yanı sıra her iki kanatta da oynayabiliyor. Arrascaeta'yı, Galatasaray'da görev yaparken Roberto Mancini istemiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Genç futbolcu, 2014 yılından bu yana Uruguay Milli Takımı'nın formasını giyiyor. (AMK)