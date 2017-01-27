Demba ba için şok sözler!

Ayağı kırıldıktan sonra sahalara Beşiktaş formasıyla dönmeyi planlayan Demba Ba'nın isteği tartışmalara neden oldu. Başkan Orman, “Gelsin” derken Şenol Güneş, “Bana oynayan forvet lazım” ifadesiyle karşı çıktı.

Beşiktaş’ta Demba Ba'nın geri dönüş hazırlıklarına başlaması taraftarlarda büyük heyecan yaratırken, kulüp içerisinde karışıklıklara neden oldu.

Başkan Fikret Orman'ın “Ba'nın sağlık durumu iyiyse alalım” diye talimat vermesinin ardından bazı yöneticilerin bu duruma karşı çıktığı öğrenildi. Mart ayına kadar futbol oynaması zor gözüken Senegalli forvetin takıma fazla katkı yapmayacağı düşünülüyor.

Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş'in Demba Ba'dan yararlanamayacağını belirttiği öğrenildi. Güneş, şampiyonluk yarışında ve Avrupa Ligi'nde başarılı olabilmek için hemen oynayacak bir forvet transferinin yapılmasını istiyor. Tecrübeli teknik adam bu nedenle Ba'nın transfer edilmesine sıcak bakmıyor. Senegalli golcü, pazartesi Türkiye'ye gelecek ve İstanbul'da kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek. (AMK)