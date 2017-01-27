Divan Kurulu yarın yapılacak!

AJANSSPOR - Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ocak Ayı Olağan Toplantısı, 28 Ocak Cumartesi günü, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacak.

Saat 10.30’da başlayacak toplantıda; 40 yılını dolduran üyelere plaket ve gümüş rozetleri; 50, 60, 70 ve 80 yılını dolduran üyelerimize plaket ve altın rozetleri de verilecek.