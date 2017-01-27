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Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!
27 Ocak 2017 , 19:59
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Hukuk Müşavirliği'nce 27.01.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları TFF tarafından açıklandı.
Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PDFK'ya sevk edildi.
1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 25.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AMED SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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- Futbol
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