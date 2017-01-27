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Fenerbahçe'ye Terraneo engeli!

Tarih27 Ocak 2017 , 13:40

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Fenerbahçe'ye Terraneo engeli!

AJANSSPOR ÖZEL - Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Hernanes'in transferinde "eski dost" Giuliano Terraneo ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertli takımda sportif direktör olarak çalışan, ancak kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın direktifiyle görevden alınan İtalyan futbol adamı, Juventus'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Hernanes'in iki temsilcisinden biri çıktı.

Juventus sportif direktörü Fabio Paratici, Fenerbahçe adına  görüşme yapan temsilcilere, oyuncunun transfer bedeli olarak 8 milyon Euro istediklerini; ancak pazarlığa da açık oldukları söyledi ve ekledi: "Siz önce futbolcuyu ikna edin."

TERRANEO: "HERNANES KARARINI ÇOKTAN VERDİ"

Paratici'nin ikna süreci için temsilcilere verdiği telefon numarasından eski bir tanıdık çıktı. Telefon Terraneo'ya aitti.

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü, kendisini arayan isimlere, "Hernanes çoktan kararını verdi" biçiminde cevap verdi. Terraneo'nun Hernanes için Valencia, O.Lyon ve Genoa'yla görüştüğü öğrenildi. 

Haber : Özgür Sancar

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