Ferri'ye onay çıktı!

Lyon’un hocası Genesio, Galatasaray ve Fiorentina’nın istediği 24 yaşındaki Fransız futbolcu için, “Tüm tarafları tatmin eden bir teklif olursa ayrılmasına izin vereceğiz” dedi

Galatasaray ve Fiorentina’nın talip olduğu Lyon’un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Jordan Ferri’ye, kulübünden vize çıktı. Lyon’un teknik direktörü Bruno Genesio, Ferri için bazı talepler aldıklarını belirterek, “Ona saygı duyuyorum ve son zamanlarda fazla süre alamadığının farkındayım. Eğer tüm tarafları tatmin edici bir teklif olursa ayrılmasına izin vereceğiz” dedi.

Fransız futbolcunun menaceri Constantin Dumitrascu da Galatasaray’ın ilgisini doğrulayarak, Sarı-Kırmızılı yöneticilerle transfer görüşmesi yaptıklarını söylemişti. Anlaşma sağlanırsa, Galatasaray’ın Tolgay Arslan ile Jordan Ferri arasında tercih yapacağı öğrenildi. (Fanatik)