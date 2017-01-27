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Florya'da büyük sürpriz!
27 Ocak 2017 , 11:28
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Devre arası transfer döneminde kadrosunu Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık ile güçlendiren Galatasaray'dan sürpriz transferler geldi. Sarı-kırmızılı takım Florya'ya 3 Afrikalı, 1 Sırp kaleci ve 1 İranlı futbolcu getirdi. Denemeye alınan oyuncular ile ilgili kararın transfer dönemi bitmeden verilmesi bekleniyor.
Sırp kaleci Mikovic beğenildi
Florya'da denemeye alınan futbolulardan ikisi beğenildi. Bu futbolcular içinden 19 yaşındaki Sırp kaleci Lazar Mikovic ile sözleşme imzanmasına kesin gözüyle bakılıyor. 1.87 boyundaki Mikovic daha önce Sırbistan U17 Milli Takımı forması giydi.
Diğer 3 Afrikalı ve İranlı futbolcu ise 1996 ve 1997 doğumlu. Bu futbolculardan ise sadece birinin beğenildiği ve diğer 3 futbolcunun 1-2 gün içinde gönderileceği öğrenildi. (Fanatik)
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