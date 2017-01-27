Galatasaray ile Akhisar 10. kez!

Galatasaray ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek. Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 9 maçtan 8'ini Galatasaray, birini Akhisar Belediyespor kazandı.

Sarı-kırmızılıların 24 golüne, yeşil-siyahlılar 9 golle yanıt verdi. İstanbul'da yapılan 4 maçı da kazanan Galatasaray, 14 gol atıp, 4 gol yedi.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda İstanbul'da 3-0, Manisa'da 2-1'lik skorlarla galip geldi. 2013-2014'te Manisa'daki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, İstanbul'da sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup etti. 2014-2015'teki müsabakalarda gülen taraf, İstanbul'da 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla Galatasaray oldu. Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, evinde 3-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.

Bu sezonun ilk yarısında Manisa'da yapılan müsabakada 3 puanı 3-1'lik skorla konuk Galatasaray hanesine yazdırdı.