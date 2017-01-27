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Galatasaray resmen başvurdu!

Tarih27 Ocak 2017 , 17:07

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Galatasaray resmen başvurdu!

Galatasaray’a küfür ettikleri gerekçesi ile sarı kırmızılı yönetim, Fenerbahçeli 2 oyuncuya ceza verilmesi adına dilekçesini TFF’ye sundu.

Josef De Souza’nın ‘periscope’ hesabında sinkaflı ifadenin yer aldığı görüntüsü ve Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel’in ise basketbol maçının ardından Galatasaray’a küfür içeren tezahürata eşlik ettiği görüntüler de, TFF’ye iletilen dosyada yer aldı.

Galatasaray Kulübü, sunduğu dilekçesinde Felipe Melo’nun 2014 yılında twitter hesabında bir taraftarın mesajının takipçileri ile paylaştığı için ceza verildiğini de hatırlatıp 2 oyuncu için de aynı yaptırımın uygulanmasını talep etti. (Hürriyet)

 

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