Galatasaray'a transfer müjdesi!

AJANSSPOR- Galatasaray yönetimi kurulu üyesi Ural Aküzüm transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Aküzüm, "Galatasaray şu anda şampiyonluk potasında bazı yol kazaları olabiliyor; Karabük maçındaki gibi. Galatasaray genel anlamda bu sene perspektiften baktığımızda kadro derinliği ile diğer rakiplerinin durumuyla fikstüriyle ciddi bir avantaj içerisinde. Bu sene inşallah şampiyonluk mücadelesinde sonuna kadar devam edeceğiz. Şampiyonluk şansını güçlü görüyorum. Tabii diğer rakiplerin de durumuna bakmak lazım. Beşiktaş iki kulvarda da mücadele ediyor, Fenerbahçe de öyle, Başakşehir iyi bir çıkış yakaladı. Fakat Galatasaray bu sene şampiyonluğun güçlü adaylarından bir tanesi" dedi.

Aküzüm, "Bizim gönlümüzden geçen çok yüksek yüzdeler. Ama bunları konuşmak için henüz erken. Mücadele devam ediyor. Ama bizim takımımızda çok önemli yıldızlarımız var, iyi oyuncularımız var. İyi bir hava yakalanırsa Galatasaray her zamanki gibi şampiyonluğun en büyük adayıdır" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ YILDIZLARIYLA GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ

Ural Aküzüm transfer konusunda ise "Transfer komistesi var bizde kurumsal yapı gereği. Onların götürdüğü süreçlerdir. Dünya'nın en önemli yıldızları Galatasarayla görüşmeler yapmaktadır. Bizim transfer yapmamızla ilgili durum ekonomik gerçeklerle doğru orantılıdır. Şu anda herhangi bir oyuncuyla ilgili isim vermem doğru olmaz ama, süreçler devam ediyor" dedi.

PODOLSKİ?

Aküzüm, Podolski'nin takımdaki geleceğiyle ilgili olarak ise "Bunu şu anda söyleyemeyiz. Ancak Podolski dünyaca ünlü bir yıldız. dünyanın çeşitli yerlerinden talipleri var. Onunla ilgili hem oyuncu hem Galatasaray arasında şartlar oluşmadı bugüne kadar ki bu transfer olmadı. Geçen maçta da çok iyi bir performans gösterdi. Podolski çok önemli bir yıldız Galatasaray için. Fakat kulübün menfaatleri neyi gerektiriyorsa biz yönetim kurulu olarak onu yapmak durumundayız" şeklinde konuştu.

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