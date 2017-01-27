"Gittim 41, geldim yine 41"

Ersan Adem Gülüm, yaklaşık 1 yıl sonra Beşiktaş’a döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ersan Gülüm yaklaşık 1 yıl sonra Beşiktaş’a döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Siyah-beyazlı kulübü bıraktığı gibi bulduğunun altını çizen başarılı futbolcu, “Geçen yıl bu zamanlar ayrıldığımda takımı 41 puanda bırakmıştım. Döndüğümde takım yine 41 puanda. Bu, bir şeyleri anlatıyor sanırım. Beşiktaş takımında nasıl oynayacağını, nasıl kazanacağını bilen tecrübeli oyuncular var. Ben takıma hem saha içi hem de saha dışında katkı vereceğim. Oynamadığım zaman içimdeki hırsı arkadaşlarıma aktaracağım” dedi.

Çin’e gittikten sonra Beşiktaş’ı yakından takip ettiğini aktaran Ersan, “Beşiktaş sevdasını insan içinden hiçbir zaman çıkartamaz. Altı yılımı verdiğim Beşiktaş’tan ayrılmak çok zordu. Arkadaşlarımla sürekli temas halindeydim. Sanki bir tatile gittim ve şimdi döndüm. Takım bu performansını devam ettirirse inşallah sezon sonu şampiyon olacak. Hoca bana görev verirse çıkıp görevimi yapacağım. Motive anlamında takımı destekleyeceğim. Hoca hazır olduğumu düşünüp görev verdiğinde çıkıp oynayacağım” ifadelerini kullandı.

Yarım sezona 400 bin euro

Kartal ara transferde Babel ve Mitrovic’ten sonra Ersan Gülüm’ü de resmen kadrosuna kattı. Beşiktaş Futbol A.Ş’den yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun, Çin ekibi Hebei China Fortune’den sezon sonuna kadar bedelsiz kiralandığı duyuruldu. Siyah-beyazlı kulüp, Ersan Gülüm’e sezonun ikinci devresi için 400 bin euro (yaklaşık 1 milyon 650 bin lira) garanti ücret ödeyecek. Futbolcuya ayrıca puan başı ücret ödemesi yapılmayacak. (Milliyet)