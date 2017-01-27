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Gökhan Töre sezon sonunda dönecek mi?
27 Ocak 2017 , 19:51
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- Spor Toto Süper Lig
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Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'a kiralanan Gökhan Töre, dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat olup sezonu kapatmıştı.
Başarılı futbolcunun menajeri Ali Pektaş, Milli yıldız hakkında çıkan, "Devre arasında geri dönmek istiyor" iddialarına cevap verdi. Pektaş, yaptığı açıklamada, "Gökhan sezonu kesinlikle kapattı ve sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönecek. Bunun dışında ortaya atılan iddalar gerçek değildir" ifadelerini kullandı. Töre'nin tedavisine devam edildiği ve Kara Kartal'ın yeni sezon hazırlıklarına kadar hazır hale geleceği bildirildi.
(Fanatik)
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- Futbol
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- Beşiktaş
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