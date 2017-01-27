- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Her şeyin sorumlusu Şenol Güneş"
27 Ocak 2017 , 10:15
Trabzonspor’un kendisine ‘mobbing’ uyguladığını söyleyen genç oyuncu, “Olayların bu noktaya gelmesinin sebebi Şenol Güneş’tir” suçlamasında bulundu
Son 1 aydır spor gündemini en çok meşgul eden konu Mehmet Ekici’nin transferi… Trabzon- spor’dan ayrılmak istediğini açıkladıktan sonra 3 büyük kulübün transfer listesinde ilk sıralarda yer alan milli oyuncu, hem kulüpleri hem de taraftarı birbirine düşürdü. Her fırsatta Fenerbahçe’de oynamak istediğini söyleyen Ekici için Beşiktaş Yönetimi bordo-mavililerle el sıkışınca da olanlar oldu. Karşılıklı suçlamalar birbirini kovalarken, Mehmet Ekici Babaspor internet sitesine içini döktü. Trabzonspor’un kendisine ‘mobbing’ uyguladığını söyleyen gurbetçi oyuncu, “Artık o kadar sıkıldım ki Münih’e bile geri dönebilirim” dedi.
UEFA’ya şikâyet edeceğim
Bugüne kadar hiçbir yöneticinin kendi fikrini sormadığını söyleyen Mehmet Ekici, “Beni Trabzonspor’da eşya olarak görüp, itibarsızlaştırıyorlar. Ben Trabzonspor’dan bu ücreti baskıyla almadım, anlaşarak aldım. Trabzonspor’u UEFA’ya şikâyet etmeyi düşünüyorum” dedi. Genç oyuncu, gelinen noktadan ise Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i sorumlu tuttu. Güneş’in Fenerbahçe’ye transferine taş koyduğunu söyleyen Ekici, “Transferimi Şenol Güneş engelledi, gidin ona sorun. Olayın buraya gelmesinin sorumlusu Güneş’tir. Bu konuda anlatacaklarım çok ama şimdilik susacağım. Bir karar verdim ve bunun sonuna kadar arkasındayım” diye konuştu. (Milliyet)
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar