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"Herkes inansın, takım inansın"
27 Ocak 2017 , 09:07
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- Fenerbahçe
Kaptan Volkan’ın takım arkadaşları ile sürekli toplantı yaptığı ve “Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Yeter ki herkes inansın, takım inansın” dediği öğrenildi.
Medipol Başakşehir galibiyeti sonrası zirve hesaplarına yeniden başlayan Fenerbahçe’de kaptan Volkan Demirel, takım içerisinde şampiyonluk inancını pekiştirmeye gayret ediyor.
Adanaspor ile 2-2 berabere kalınmasından sonra bir hayli morali bozulan Volkan’ın Medipol Başakşehir önündeki galibiyete çok sevindiği belirtildi.
Yeniden zirveye olan inancını artıran sarı-lacivertlilerin kaptanının her fırsatta takım arkadaşlarıyla konuşmalar yaptığı belirtildi.
Sürekli olarak şampiyonluktan bahsedip, motivasyonu canlı tutmaya çalışan 35 yaşındaki kaptanın, “Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Sezon başından beri de söylüyorum. Yeter ki herkes inansın, takım inansın. Birlikte hareket edersek, motivasyonu korursak sezon sonunda şampiyon oluruz” dediği öğrenildi.
Tecrübeli kalecinin, yarıştaki rakipler Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’a karşı oynadıkları maçları örnek gösterip, “İç sahada oynadığımız bu kritik maçlarda kalemizde pozisyon bile görmedik. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında yere bile yatmadım. Önemli maçlarda ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik” yorumunu yaptığı bildirildi.
Gençlerden takip
Volkan Demirel’in antrenmanlardaki istekli görüntüsü takım arkadaşları tarafından izleniyor. Özellikle genç oyuncularla arası çok iyi olan kaptan Volkan’ın idmanları yakından takip ediliyor.
Ozan Tufan başta olmak üzere takımın genç yıldızı, deneyimli kaptanlarının çalışmalardaki hırsını ilgiyle seyrediyor. Hatta zaman zaman şık kurtarışlar yapan Volkan’ın hareketleri alkışlarla karşılanıyor. Son olarak Instagram hesabında bir paylaşım yapan Volkan, “Bir Volkan’dır Fenerbahçe” yorumunu yaptı. (Milliyet)
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