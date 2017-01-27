''Herkesin bildiği isimlerle ilgileniyoruz''

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Radyospor'da İlker Koç ve Emrah Karalinç'in sorularını cevapladı!

İşte o açıklamalar:

"Birçok hoca ile görüştüğümüz konuşuldu, bu haberlere saygı duyuyorum. Biz ama artık Saffet Susic ile anlaştık, yardımcısı da Elvir Baliç olacak. İlk tercihimiz yerli hocaydı olmadı, biz de Saffet Susic hocamızla karar kıldık. Transferde ise yarına kadar cevap beklediğimiz isimler var. O oyuncular olmazsa Antalyaspor maçının sonrasında bir ara var, o bölümde transfer zamanı bitmeden takviyelerimizi yapmaya çalışıyoruz.



Bu sene lige yeni çıktık ve ligde kalıcı olmak istiyoruz.Derbi mücadelesi sahada olacak, onun dışında aynı şehrin takımıyız, dostça centilmence mücadele olmasını diliyorum"

Ajansspor Özel