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''Hiçbir futbolcumuzun takımımızdan...''
27 Ocak 2017 , 21:38
Atiker Konyaspor basında yer alan bazı transfer haberleriyle ilgili bir açıklama yayınlandı.
Atiker Konyaspor’da bazı futbolcuların ara transfer döneminde takımdan ayrılacağına yönelik basında yer alan haberlere Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz cevap verdi.
“Ara transfer döneminde 4-5 futbolcumuza farklı kanallar vasıtasıyla yapılan teklifler kulübümüzün dünden bugüne geldiği noktayı belirginleştirme anlamında bizleri mutlu etmiştir. Ancak an itibariyle hiçbir futbolcumuzun takımımızdan ayrılması söz konusu değildir. Mevcut kadromuzu koruyarak, gelecek sezonda Avrupa’da yer almayı hedeflemekteyiz. Bununla birlikte Atiker Konyaspor’umuzun menfaatleri her şeyin üzerinde gelmektedir. Teklifler bu menfaatler doğrultusunda gerçekleşirse yönetim olarak otururuz bunu değerlendiririz. Lakin mevcut kadromuzla yolumuza devam edileceğinin bilinmesini isteriz. Taraftarlarımız müsterih olsunlar."
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