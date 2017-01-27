İşte Atibalı Beşiktaş !

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2014-15 sezonundan bu yana Beşiktaşta forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'ın, ilk 11 oynadığı ve oynamadığı maçlarda Beşiktaş'ın galibiyet sayıları ve yüzdeleri dikkat çekiyor. Kanadalı orta saha oyuncusunun forma giydiği ilk sezondan itibaren ilk 11 çıktığı 76 maçtan 53'ünden 3 puanla ayrılırken, yüzde 70 galibiyet yüzdesi üretti. 33 yaşındaki futbolcunun ilk 11 oynamadığı 10 maçta Beşiktaş,sadece 5 maçtan galip ayrılarak yüzde 50 galibiyet yüzdesi üretebildi.