İşte Tolgay'ın Trabzonspor'dan istediği ücret!

Trabzonspor'un Tolgay Arslan ile görüşmesinde, gurbetçi oyuncu 3 milyon euroya yakın bir maaş talebinde bulundu iddia edildi.

BeIN Sports'un haberine göre, Trabzonspor'un ayrıca Fabio Orellana için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Muharrem Usta'nın "Kadro dışı kalan bir oyuncu ile temaslarımız sürüyor" sözündeki oyuncunun Orellana olduğunun altı çizildi. Trabzonspor yöneticilerinin, kadro dışı kalan Şilili oyuncu için yoğun temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

(Hürriyet)