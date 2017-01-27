Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

İşte Tolgay'ın Trabzonspor'dan istediği ücret!

Tarih27 Ocak 2017 , 22:50

Yorum
İşte Tolgay'ın Trabzonspor'dan istediği ücret!

Trabzonspor'un Tolgay Arslan ile görüşmesinde, gurbetçi oyuncu 3 milyon euroya yakın bir maaş talebinde bulundu iddia edildi.

BeIN Sports'un haberine göre, Trabzonspor'un ayrıca Fabio Orellana için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Muharrem Usta'nın "Kadro dışı kalan bir oyuncu ile temaslarımız sürüyor" sözündeki oyuncunun Orellana olduğunun altı çizildi. Trabzonspor yöneticilerinin, kadro dışı kalan Şilili oyuncu için yoğun temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

(Hürriyet)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me