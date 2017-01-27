Kayserispor maçı hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunun 19. Haftasında, 29 Ocak Pazar günü, deplasmanda, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından, Can Bartu Tesislerimizde bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetimindeki antrenman saat 11.30’da başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçın ardından antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesislerimizde 28 Ocak Cumartesi günü yapacağı çalışmalarla tamamlayacak ve ardından Kayseri yolculuğuna başlayacak.