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Martinez ile dirsek teması!
27 Ocak 2017 , 08:35
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- Beşiktaş
Eski yıldızı Demba Ba ile hafta başında yapılacak sağlık kontrolleri sonrası sözleşme imzalamayı planlayan Beşiktaş’ın Kolombiyalı yıldız Jackson Martinez ile de temasları sürüyor.
Çin’den bu sezon ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Atletico Madrid ve Leicester City’nin radarında olduğu bilinen deneyimli golcü için Uzak Doğu seferine çıkan yönetici Umut Güner’in Guangzhou Evergrande yöneticileriyle bir araya geldiği öğrenildi.
Yüksek maliyeti sebebiyle kiralanması planlanan 30 yaşındaki forveti bonservis bedeliyle elinden çıkarmak isteyen Çin kulübünün işi ağırdan aldığı, diğer Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflere göre Beşiktaş’a kesin cevabını vereceği öğrenildi. (Fanatik)
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