Melo'dan Fenerbahçe için şok sözler!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak ifadeler geldi.

Sosyal medyada kendisine gelen bir mesaja cevap veren Melo, "O takım beni ilgilendirmiyor çünkü tam bir çöplük. Ben ölene kadar Galatasaraylıyım" yazdı.