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Melo'dan Fenerbahçe için şok sözler!
27 Ocak 2017 , 15:59
AJANSSPOR- Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak ifadeler geldi.
Sosyal medyada kendisine gelen bir mesaja cevap veren Melo, "O takım beni ilgilendirmiyor çünkü tam bir çöplük. Ben ölene kadar Galatasaraylıyım" yazdı.
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