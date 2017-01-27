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Melo'dan Fenerbahçe için şok sözler!

Tarih27 Ocak 2017 , 15:59

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Melo'dan Fenerbahçe için şok sözler!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak ifadeler geldi. 

Sosyal medyada kendisine gelen bir mesaja cevap veren Melo, "O takım beni ilgilendirmiyor çünkü tam bir çöplük. Ben ölene kadar Galatasaraylıyım" yazdı.

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