Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Neden Portekiz'e götürülmedi?

Tarih27 Ocak 2017 , 11:24

Yorum
Neden Portekiz'e götürülmedi?

AJANSSPOR- Ara transferde Beşiktaş'ın gündemine gelen Pylyp Budkivsky, Shakhtar tarafından Portekiz'deki kampa götürülmemesini değerlendirdi. 

Kendisine bir açıklama yapılmadığını belirten 24 yaşındaki forvet, "CEO beni aradı ve Portekiz'e uçmayacağımı söyledi. Hepsi bu. Kulüpteki geleceğim bana bağlı. Kariyerime nerede devam edeceğimi bilmiyorum. Menajerim görüşmeler yapıyor. 5-6 güne belli olur" ifadelerini kullandı. 

Sezonun ilk yarısını Anji'de kiralık olarak geçiren Budkisvky, Shakhtar Donestsk tarafından geri çağrılmıştı. 

 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me