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Neden Portekiz'e götürülmedi?
27 Ocak 2017 , 11:24
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- Beşiktaş
AJANSSPOR- Ara transferde Beşiktaş'ın gündemine gelen Pylyp Budkivsky, Shakhtar tarafından Portekiz'deki kampa götürülmemesini değerlendirdi.
Kendisine bir açıklama yapılmadığını belirten 24 yaşındaki forvet, "CEO beni aradı ve Portekiz'e uçmayacağımı söyledi. Hepsi bu. Kulüpteki geleceğim bana bağlı. Kariyerime nerede devam edeceğimi bilmiyorum. Menajerim görüşmeler yapıyor. 5-6 güne belli olur" ifadelerini kullandı.
Sezonun ilk yarısını Anji'de kiralık olarak geçiren Budkisvky, Shakhtar Donestsk tarafından geri çağrılmıştı.
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