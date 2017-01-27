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Osmanlı'ya golcü orta saha!

Tarih27 Ocak 2017 , 14:33

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Osmanlı'ya golcü orta saha!

AJANSSPOR -Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un 31 yaşındaki Brezilyalı yeni transferi Luiz Carlos, 2016-17 Suudi Arabistan Pro Lig'indeki ilk yarı performansıyla dikkat çekti.

Orta alanın ortasında görev yapmasına rağmen, sezonun ilk yarısında eski takımına 13 gol 1 asistle ciddi bir katkı sağlarken, yüzde 92'de pas yüzdesiyle oynadı.

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