Özen Demba Ba'ya karşı!

Radyo Spor'da Haber Aktif programına konuk olan Önder Özen gündeme ilişkin özel açıklamalarda bulundu...

Mehmet Ekici'nin transfer hikayesini nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna: 'Oyuncu sözleşmesinin bitmesine yakın transfer yapabilir. Bosman Kuralları gereği oyuncunun lehine haklar tanındı. Oyuncunun söz hakkı doğdu. Kulüpler istediği gibi satabiliyordu. Artık öyle bir şey yok. Bu sorun öncelikle Trabzonspor ile Mehmet Ekici arasında. Mehmet Fenerbahçe'ye gitmek istiyor. Trabzonspor yönetimi ise Beşiktaş ile anlaşmış. Oyuncusunun Beşiktaş'a gitmesini istiyor. Ben teknik olarak bakacak olursam. Mehmet Ekici bana akıl danışmış olsa ona şöyle derdim. Sen ne Beşiktaş'a git. Ne de Fenerbahçe'ye. Oyuncu için en doğru kulüp en doğru yer Trabzonspor. Ekici, Hem Fenerbahçe için hem Beşiktaş için olmazsa olmaz transfer değil. Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'da da direk ilk 11'de oynayacağını düşünmüyorum. Sadece kadro zenginliği katacaktır' dedi.

Süper Lig'de kimin şampiyonluğa yakın olduğu sorusuna ise, 'Beşiktaş iç sahada çok büyük seyirci avantajıyla oynuyor. Beşiktaş'ın hücum opsiyonları çok güçlü. Şampiyonluğa çok daha yakın olduklarını düşünüyorum. Fenerbahçe yaratıcı orta saha sorununu çözerse ya da hücum gücünü biraz daha arttırırsa şampiyonluk yarışı içinde olacaktır. Başakşehir'de medya ve seyirci baskısı yok. O yüzden şanslılar. Başakşehir'in en büyük avantajı seyircisi tarafından protesto edilemeyecek olması.' ifadelerini kullandı.

'DEMBA BA TRANSFERİ HATA OLUR'

Beşiktaş'ın devre arası transfer politikasıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi: 'Ersan Gülüm'ün dönüşü gayet normal. Kulübe para kazandırdı. Çin'e gitmesine rağmen orada demeçleriyle aidetini gösterdi. Beşiktaş'a gelmesini doğal ve normal karşılıyorum. Demba Ba'nın transferini doğru bulmam. Riskli buluyorum. Beşiktaş'ta şahane bir iz bıraktı. Üstüne şarkılar yapıldı. Dönmese daha iyi olur. Riskli bir transfer olarak görüyorum. Cenk'in perpormansı makul. Ulaşabileceği istatistiklere ulaştı. Cenk'in ismi büyük değil ama büyük kulüp oyuncusu istatistiklerine ulaştı şimdiden. Üstüne düşen görevi fazlasıyla yaptı. Ömer'i kullanmıyor. Onu anlayabilmiş değilim. İyi bir takviye oyuncusu. Oynadığında atıyor. Daha fazlası kullanılması gerekli.' dedi.

'FENERBAHÇE'DE 10 NUMARA EKSİKLİĞİ VAR'

Özen son olarak sarı-lacivertliler ile ilgili şu ifadeleri kullandı: 'Fenerbahçe gereken bütün maçları kazandı. Evinde Galatsaray'ı, Başakşehir'i yendi. Deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etti. Kırılganlık yaratabilecek tüm maçlarını kazandı. Fenerbahçe, kapanan derin savunma yapan takımlara karşı çok zorlanacak. Yaratıcı oyuncu eksikliği hissediliyor böyle maçlarda. Derin savunma yapan her takıma karşı zorlanacak. Adanaspor maçında gördük. 10 numara eksikliği var. Fenerbahçe'nin kadrosu geçtiğimiz yıllara göre her geçen gün zayıflıyor ama yine de şampiyonluk için güçlü bir kadroya sahipler.'