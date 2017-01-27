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Pato, Galatasaray'a geliyor mu?

Tarih27 Ocak 2017 , 16:09

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Pato, Galatasaray'a geliyor mu?

AJANSSPOR- Galatasaray’ın gündeminde olan ve İspanya’da Villarreal’de forma giyen Brezilyalı futbolcu Pato’nun menajeri Gilmar Velos, ajansspor.com’a konuştu.

Ajansspor’dan Özgür Sancar’a açıklamalarda bulunan Velos, “Galatasaray’dan ne dolaylı ne de doğrudan teklif almadık. Türkiye’den herhangi bir takımdan teklif gelmedi. Pato’yu, Villarreal kulübü satış listesine koydu. Çin’den teklif var. Çin kulübü Tianjin Quanjian ile görüşüyoruz. Pato büyük ihtimal ile oraya gidecek. Türkiye’e transfer olma ihtimali yok” dedi.

AJANSSPOR ÖZEL

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