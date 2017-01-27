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Persie'nin hedefi lig!
27 Ocak 2017 , 08:34
Uzun süren hasretine son verdiği için mutlu olduğunu söyleyen Van Persie, “Sonunda bu şanssızlığıma son verdim. Ligde de 11’e dönmeyi ve takımıma katkı sağlamayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.
Robin van Persie, 20 Kasım’daki Galatasaray derbisinde 2 kez fileleri sarsarak takımına galibiyeti getirmişti. Hollandalı yıldız, bu gollerden sonra bir daha aynı sevinci yaşayamadı.
Peş peşe sakatlıklarla boğuştu, devre arası kampını verimli geçiremedi. RvP, ilk 11’deki yerini de kaybetti.
Van Persie’nin uzun süren gol orucu, Amed karşısında sona erdi.
Tecrübeli forvet, 1’i penaltıdan olmak üzere 2 gol attı. Uzun süren hasretine son verdiği için mutlu olduğunu söyleyen Van Persie, “Sonunda bu şanssızlığıma son verdim. Ligde de 11’e dönmeyi ve takımıma katkı sağlamayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.
Hollandalı yıldız bu arada Amed karşısında penaltıda yaptığı ‘Panenka’ vuruşuyla ilgili olarak, “Yanlış anlaşılmak istemem. Ben asla kaleciyi küçük düşürmek istemedim. Zaten bunu kendisine de söyledim” dedi. (Fanatik)
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