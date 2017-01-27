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Reynaldo resmen Adanaspor'da!

Tarih27 Ocak 2017 , 17:52

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Reynaldo resmen Adanaspor'da!

AJANSSPOR-
Adanaspor'da, Reynaldo dos Santos Silva transferi resmiyet kazandı. Turuncu-Beyazlılar Reynaldo ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

27 yaşındaki Sambacı bu sezon Qarabağ'da 14'ü ilk 11, 21 maçta görev alırken 6 kez rakip ağları havalandırmıştı.
Son 4 haftada 8 puan elde eden Adanaspor, 18 hafta sonunda 14 puanla 16. sırada yer aldı. 

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