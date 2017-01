Rıza Çalımbay transferi açıkladı!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ilk olarak Ajansspor’un duyurduğu Harun Alpsoy transferini doğruladı. Deneyimli çalıştırıcı, Alpsoy’un Antalya’da sağlık kontrolünden geçtiğini ve imzayı atacağını ifade etti.



Radyo Bilyoner’deki bir programda değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, “İki oyuncu daha almak istiyoruz. Kerim Frei, Aatif gibi oyuncuları istedik ama alamadık. Kulüpleri bırakmadı bu oyuncuları. Harun Alpsoy şu anda geldi, Antalya'da sağlık kontrolünden geçiyor. İmzayı atacak, bir sorun olmaz. Harun, Grasshoppers'tan gelen genç bir oyuncu. Direkt şu an olmasa da ilerleyen dönemde katkısı olacaktır” dedi.



Öte yandan Çalımbay, ” Futbolcularımızın bu başarıda çok büyük bir etkisi var. İstikrarımızı korumak tek düşüncemiz. Hedefimiz ilk içinde olmak. Asıl hedefimiz seneye. Direkt yukarı oynamayı düşünüyoruz. Yönetime güveniyoruz. Oynadığımız her maç zor. Her maç final. Alanya maçı da bir final karşılaşması bu açıdan" ifadelerini kullandı.