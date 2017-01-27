"Rodallega pazar 11'de"

Trabzonspor'un Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor'un transferlerini ve geleceğini değerlendirdi.

Trabzonspor’da sezon başı transferler hayal kırıklığı yaratınca gözler devre arasındaki takviyelere çevrilmişti. Bu noktada Karadeniz temsilcisi ilk döneme oranla daha bilindik, deneyimli isimlere yöneldi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın istekleri doğrultusunda takımın savunmasına, orta alanına ve hücum bölgesine önemli transferler yapıldı. Mas, Pereira, Medjani, Olcay’ın ligin ikinci yarısının başındaki katkıları da kısa sürede takımın sonuçlarına yansıdı. Son Rodallega transferi ise Fırtına’nın en büyük sorunu olan gol problemi için en ciddi çözüm niteliğinde.

Sezon bitmeden başlayacaklar

Tüm bu süreçte çok yoğun mesai harcayan ve teknik direktör Ersun Yanal’a yepyeni bir takım emanet eden Başkan Muharrem Usta, hem gelinen noktadan duyduğu memnuniyeti hem de gelecek planlarını anlattı. Trabzonspor’da transferin asla bitmeyeceğini ve şimdiden yeni sezon için düğmeye basıldığını belirten Bordo- Mavililer’in patronu, “Bu dönem bir geçiş süreciydi. Yeni sezona çok daha iddialı bir giriş yapmak istiyoruz. Bunun da doğru adımlar atmaktan ve bir an önce kadroyu şekillendirmekten geçtiğini biliyoruz. Şimdiden hem hocamız hem bizler çalışmalarımıza başladık. Tespitlerimizi yapıp lig bitmeden düğmeye basacağız” ifadelerini kullandı.

‘Beklentileri karşılayacağız’

Devre arası transferlerin ilk haftalardaki performansından duyduğu memnuniyeti de anlatan Başkan Muharrem Usta, şöyle devam etti: “İlk dönemdeki transferlerin potansiyeline, kalitesine söyleyecek bir şey yok ama kan uyumu olmadı. Ocak transferinin sezon başına oranla çok daha zor olduğunu da biliyorduk. Ancak çok kararlı hareket ettik, karakterli ve bize sözü olan futbolcular da sözlerini tuttular, işlerimizi kolaylaştırdılar. Zoru başardık diyebilirim. Erken konuşmak istemiyorum ama ikinci yarıda hem futbol olarak hem de sonuç olarak beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum.

Rodallega pazar günü 11'de

Transferi resmiyet kazanıp lisansı çıkartılmasına rağmen teknik direktör Ersun Yanal, iddiasız Konyaspor maçında Hugo Rodallega’yı kadroya almadı. Sadece tek idman yapan Kolombiyalı futbolcuyu riske etmek istemeyen Yanal, yıldız golcüyü pazar günü Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki Gaziantepspor karşılaşmasında oynatacak. Rodallega’nın ligdeki maçta ilk 11’de olması bekleniyor. Akhisar’dan hazır geldiği için başarılı forvetin fiziksel olarak eksiği de bulunmuyor. (Fanatik)