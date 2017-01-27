Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Sabri'den sürpriz karar!

Tarih27 Ocak 2017 , 10:17

Yorum
Sabri'den sürpriz karar!

Yakın çevresine Amerika'ya hayran olduğunu sürekli dile getiren Yağmur Sarıoğlu geçtiğimiz hafta Kaliforniya'ya gitti.

Los Angeles'dan ev arayışına başlayan Sarıoğlu'na oğlu Sarp ve kardeşi Yaprak eşlik ediyor. Ünlü çift, Amerika'dan ev almaya karar verdi.

Sabri Sarıoğlu daha önce de 'Şişhane'den otel aldı' haberleriyle gündeme gelmişti.

Amerika'da Tarkan, Kenan Doğulu, Sibel Can ve Yılmaz Erdoğan gibi ünlülerin de evleri bulunuyor.

(Habertürk)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me