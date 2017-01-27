Sabri'den sürpriz karar!

Yakın çevresine Amerika'ya hayran olduğunu sürekli dile getiren Yağmur Sarıoğlu geçtiğimiz hafta Kaliforniya'ya gitti.

Los Angeles'dan ev arayışına başlayan Sarıoğlu'na oğlu Sarp ve kardeşi Yaprak eşlik ediyor. Ünlü çift, Amerika'dan ev almaya karar verdi.

Sabri Sarıoğlu daha önce de 'Şişhane'den otel aldı' haberleriyle gündeme gelmişti.

Amerika'da Tarkan, Kenan Doğulu, Sibel Can ve Yılmaz Erdoğan gibi ünlülerin de evleri bulunuyor.

(Habertürk)