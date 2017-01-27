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Salih pes etmiyor!
27 Ocak 2017 , 08:35
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Fenerbahçe 10 numara arayışlarını sürdürürken, Salin Uçan sergilediği performansla, “Pes etmedim” dedi.
22 yaşındaki oyuncu Başakşehir karşısında bulduğu şansı iyi bir şekilde değerlendirmişti. Genç futbolcu, Amed karşısında da müthiş oyununu 1 gol ve 1 asistle süsledi. Salih, Advocaat’ın kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı.
Hollandalı teknik adamın, Salih Uçan’ı pazar günkü Kayserispor mücadelesinde de ilk 11’de oynatacağı öğrenildi. Fenerbahçe’de en çok merak edilen konu ise, orta sahanın ortasında Josef ile birlikte kimin görev yapacağı. Advocaat, burada Alper’i oynatmayı planlıyordu.
Ancak Sow’un milli takımda, Volkan Şen ve Aatif’in ise sakat olması; Karavaev’in de bekleneni verememesi nedeniyle Alper’in Kayseri’de sol kanatta oynaması bekleniyor. Orta saha için tek alternatif olarak da Roman Neustadter kalıyor. Hollandalı teknik adam büyük bir sürprize imza atmazsa, Rus futbolcu Kayserispor karşılaşmasında 11’deki yerini alacak. (Fanatik)
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