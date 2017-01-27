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Şimdi de Liverpool devreye girdi!

Tarih27 Ocak 2017 , 09:41

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Şimdi de Liverpool devreye girdi!

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin transfer göndemine gelen Henry Onyekuru'nun talipleri artıyor. 

Nijerya basınına açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki oyuncu, "Benim menajerlik şirketim, Macato Ajansı, Liverpool'un benimle ilgilendiğini söyledi. Liverpool gibi büyük bir kulübün benimle ilgilenmesi beni çok mutlu etti" dedi. Onyekuru ayrıca Ligue 1 ekiplerinden Nice'in de transferi için devrede olduğunu söyledi. 

Nijeryalı hücum oyuncusu CSKA Moskova ve Fenerbahçe'den gelen teklifleri reddetmişti. 

Dün basına açıklamalarda bulunan Onyekuru, kulübü Eupen'i suçlamıştı.

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