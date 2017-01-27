Suk'un yerine Ferreyra!

Rodallega’yı alarak taraftarının yüzünü güldüren Trabzonspor, forvet transferinde gaz kesmiyor... Bordo-Mavililer, Porto’ya geri göndereceği Jun Suk’un yerine Shakhtar’dan Facundo Ferreyra’yı istiyor.

Sezonun ilk yarısında en büyük problemi hücum bölgesinde yaşayan Trabzonspor, bu sorunu kökünden çözüyor. Akhisar Belediyespor’un yıldızı Hugo Rodallega’yı uzun uğraşlar sonrasında kadrosuna katıp, taraftarına ‘oh’ dedirten Bordo-Mavililer, tek isimle yetinmeyecek.

Hedef Facurdo Ferreyra

Fırtına, kiralık olan Jun Suk’u Porto’ya gönderip yerine bir golcü daha almayı planlıyor. Hedefteki oyuncu Shakhtar Donetsk’den Facurdo Ferreyra... Ukrayna Ligi’nde çıktığı 11 maçta 8 gol atan 25 yaşındaki Arjantinli için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

"Olabilir de olmayabilir de"

UEFA Avrupa Ligi’nde de toplam 7 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen 1.86’lık yıldız konusunda Shakhtar’dan açıklama geldi. Kulübü doğruladı. Ukrayna ekibinin CEO’su Sergei Palkin de Trabzonspor’un Ferreyra’ya ilgisini doğrularken, “Transferde planlar yapabilirsiniz ama bunlar her hafta değişir. Olabilir de olmayabilir de. Neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki futbolcunun Shakhtar Donetsk ile 2018’in Mayıs ayına kadar sözleşmesi var.