Tolgay Arslan Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

AJANSPOR ÖZEL - Beşiktaş’ın orta saha oyuncularından Tolgay Arslan’ın takımdan ayrılacağı ve Galatasaray’a transfer olacağı gündeme geldi. Siyah-beyazlı futbolcuya yakınlığıyla bilinen teknik direktör Ali Polat, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtladı ve transfer konusundaki son gelişmeleri paylaştı.



“Tolgay, Galatasaray’dan teklif aldığını söylemedi”



İlk olarak Tolgay Arslan’ın durumuna değinen Polat, “Tolgay ile konuştuğumda Galatasaray’dan teklif aldığını söylemedi. Öyle bir şey olsa mutlaka paylaşırdı. Tolgay’ın kalitesi ve futbolu belli. Teklifler gelir ve Tolgay’ın da işine gelirse neden olmasın? Basında çıkan haberlerin doğru olduğunu zannetmiyorum. Kulübün de Tolgay’ı bırakacağını zannetmiyorum. Beşiktaş’a verilebilecek teklif Tolgay’ın da menfaatine gelirse olabilir. Her şey olabilir. Tolgay, Türk futboluna damga vurdu. Almanya’da da herkes Tolgay’ı biliyor. Takımların, bünyesinde görmek istediği bir oyuncu. Trabzonspor da Galatasaray da dolayısıyla teklif yapabilir.” dedi.



“Beşiktaş’ın Tolgay konusundaki tavrı çok önemli”



Siyah-beyazlı futbolcunun kalitesine dikkat çeken futbol adamı, ”Ben Mehmet Ekici’yi de tanıyorum. Tolgay’ı ben olsam asla bırakmam. Beşiktaş bırakır mı? O konuda her şey değişebilir. Kulüpler anlaşır ve Tolgay’ın da istediği şartlar oluşursa neden gitmesin? Neticede ekmeğini futboldan kazanıyor. Tolgay, Beşiktaş’ta oynamaktan mutlu. Taraftarları da seviyor. Transferi kafasına takmıyor. İyi futbolcuya teklif gelmesi normaldir. Almanya’da transferler yarım sezon öncesinden bile biliniyor. Türkiye de bu konuda profesyonel olmalı. Bu transferde Beşiktaş’ın tavrı çok önemli. Şampiyonluğa da katkı sağlamış bir oyuncu. Tolgay gibi orta sahada dikine giden bir futbolcu göremiyorum.” ifadelerini kullandı.



“Sandro Wagner ve Onur Bulut’u Beşiktaş’a önerdim”



Öte yandan Polat, Bundesliga’da Hoffenheim forması giyen ve bu sezonki performansıyla dikkat çeken Sandro Wagner ile Freiburg'da oynayan Onur Bulut’u da Beşiktaş’a önerdiğini, ayrıca Mario Gomez'in de Almanya'da mutsuz olduğu için Beşiktaş'a geri dönebileceğini söyledi.



Polat, “Sandro Wagner’i kulübe ben sunmuştum. İki forvet üstünde durduklarını biliyorum. Son durumları ne bilmiyorum. Demba Ba’nın sakatlığından dolayı transferden vazgeçebilirler. Gomez, Wolfsburg’da aradığını bulamadı. Tekrar o şampiyon olduğu dönemi yaşamak istiyor. Beşiktaş, Sandro Wagner’i alabilir. Beşiktaş’ta çok iyi işler yapar. Sandro’nun da düşüncesi önemli. Mesela Onur Bulut da Freiburg’da oynuyor. Onu da söylemiştim Beşiktaş’a. Beşiktaş Kulübü’nden Gökhan Keskin ile görüştük. Gördüğüm oyuncuları kulübe iletiyorum. Ayrıca Mario Gomez’in büyük ihtimalle Beşiktaş’a geri döneceğini düşünüyorum. “ diyerek sözlerini tamamladı.



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