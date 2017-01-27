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Trabzonspor o transferi bitirdi!
27 Ocak 2017 , 13:56
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR- Trabzonspor, Napoli'nin yıdız orta sahası Omar El Kaddouri transferini bitirdi.
Fransız basınında yer alan habere göre bordo mavili ekip, El Kaddouri ile sezon sonu için el sıkıştı. Ön protokolün imzalanması için 26 yaşındaki oyuncunun Gabon'dan dönmesini bekleyen yönetim imza parası olarak 2 milyon Euro verirken oyuncuya da yıllık 1.5 milyon Euro teklif etti.
Bu sezon 5 maçta sadece 40 dakika görev alan Faslı oyuncunun Napoli ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.
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- Futbol
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- Trabzonspor
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