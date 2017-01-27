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Trabzonspor'da lig mesaisi!
27 Ocak 2017 , 13:50
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 29 Ocak Pazar günü oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda oynadığı Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla 50 yıldır oynadığı Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden bordo mavililer, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki salonda yaptığı antrenmanla start verdi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kondisyon çalışması gerçekleştiren bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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