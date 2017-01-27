Trabzonspor'dan tartışma açıklaması!

Trabzonspor Kulübünden, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda dün akşam oynanan Atiker Konyaspor maçının ardından Mustafa Akbaş ve Fabian Castillo arasında yaşanan sözlü tartışmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile dün oynadığı maçın bitiminde futbolcularımız Mustafa Akbaş ve Fabian Castillo arasında yaşanan küçük çaplı sözlü tartışma, bazı basın yayın organları tarafından büyük bir olay gibi kamuoyuna duyurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Maç kazanma arzusundan dolayı bu tip tartışmaların yaşanabileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki maç sırasında kazanma arzusunun getirdiği bu tür durumların olabileceği aşikardır. Haliyle iki futbolcumuzun bu konu üzerinden yıpratılmaması gerektiğini önemle rica ederiz."