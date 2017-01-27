''Transferi bitirdik, oyuncu da satmayacağız''

Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Radyospor'da İlker Koç ve Emrah Karalinç'in sorularını cevapladı.

İşte o açıklamalar:

''Fenerbahçe ile oynadık hem de Kadıköy'de, ligin bitmesine çok olmasına rağmen maç çok gerilimli oldu. Mücadeleyi kaybettik ama artıları eksileri görüp dersimizi çıkardık. Kendi sahamızda oynadığımız Osmanlı maçından beri kaybetmiyorduk. Biz önümüze maç maç bakıyoruz, son 5-6 hafta nerede olacağımızı göreceğiz.

Transferde nokta atışı yaptık, kadromuz geniş, sakatlığımız yok ve bir transfer düşünmüyoruz. İhtiyaç halinde bir transfer düşünebiliriz. Biz hocamızla uzun zamandır çalışıyoruz, ve devam etmeyi düşünüyoruz. Hocamız benim başkanım Göksel Gümüşdağ diyor. Başkanımız Göksel Gümüşdağ da benim hocam Abdullah Avcı diyor. Çok uzun yıllar beraber devam edeceğiz.

Rakibimiz Galatasaray çok kuvvetli, ama bizim de avantajımız evimizde oynayacak olmamız. Eğer elersek büyük bir iş başarmış olacağız. Emre Belözoğlu ile devam etmekte istiyoruz, kendisinin düşünceleri de tabi belirleyici olacak.

Egemen Korkmaz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Egemen kendisini kanıtlamış tecrübeli bir oyuncu, bizim şimdi 3 iyi stoperimiz oldu.

Bizim oyuncularımıza teklif yok, zaten biz de oyuncularımızı tutmaya karar vermiştik, teklifte gelmedi.''