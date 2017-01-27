AJANSSPOR- Fenerbahçe'ye transfer olan Oleksandr Karavaiev'in eşi Lyudmila, Ukrayna basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transfer sürecinden hangi yemekleri sevdiğine birçok konuda samimi itiraflarda bulunan Lyudmila'nın sözleri şu şekilde:

İlk başta Fenerbahçe haberlerine tepkin ne oldu?

"Elbette kocam için çok mutlu oldum. Menajeri Vadim Shabliy aradığında beraber tatildeydik. Bir Türk kulübüne transfer olabileceğini söyledi. Çok mutlu oluğunu gördüm. Bu kariyeri için ileriye doğru atılmış bir adım.

Onunla ne zaman bir araya geleceksin?

"İdman ve uyku saatlerini saymazsak Sasha ile günün 24 saati iletişim halindeyiz. Türkiye'ye alıştı, kendine bir ev de buldu. Onun için bir bavul hazırladık ve gönderdik.

Son terörist saldırıların ardından İstanbul'a gitmeye korkmuyor musun?

"Elbette endişeliyim. Ama son birkaç yıldır Ukrayna'da da benzer bir durum var. Uzun yıllar Kiev'de yaşadık. Askeri hareketliliğin 200 km uzağında.

Sasha evde neler yapar?

"Evde çok sık olmaz. Ama geldiğinde bana yardım etmek için elinden geleni yapar. Yerleri temizler, yemek yapar, bulaşıkları yıkar ev bunları yaparken de sorun çıkarmaz. Kızımız doğduğunda da gece

Onunla nasıl tanıştın?

"Sivastopol'da ortak arkadaşlarımız sayesinde tanıştık. Hiçbir zaman futbol delisi olmadım. Onu tanımıyordum. Konuşmaya başladık ve bana futboldan bahsetmeye başladı. Ona futbolu sevmediğimi söyledim. O da bana "Ben aslında futbolcuyum" dedi. Bu durum biraz rahatsız etti. Ama Saha alınmadı. Bir yıl sonra Tayland'a tatile gittik. Orada bana evlenme teklif etti.

Onunla maçlar hakkında tartışıyor musunuz?

"Maçlardan sonra sahada neler yaptığını konuşuyoruz. Ona tavsiyelerde bulunmuyorum, başaracağını söylürum.

Kocan için yaptığın özel bir yemek var mı?

"Dürüst olmak gerekirse o ev yapımı her şeyi seviyor. Shakhtar'dayken sürekli restoranlarda yemek yiyiyordu. Ama anne ve eşinin yemekleri farklıdır. Sasha genelde tatlı şeyleri seviyor. Pasta çeşitlerine bayılıyor.

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