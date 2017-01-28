10 numara transferinde son durum!

Hernanes, Blanco, Ekici, Perez, Anderson ve yeni adaylar... Fenerbahçe’nin olmazsa olmazı durumundaki 10 numara transferinde listeye neredeyse her gün birkaç isim daha giriyor, teknik direktör Dick Advocaat, dört gözle Başkan Aziz Yıldırım’ın vereceği müjdeyi bekliyor.

Deneyimli çalıştırıcının sisteminde kilit rol oynayacak olan orta saha takviyesinin hafta başına kadar bitmesi bekleniyor. Bir yandan Güney Amerika’daki Ali Yıldırım ve ekibi, diğer yandan Avrupa’da nabız yoklayan idareciler son raporlarını Başkan Yıldırım ile Advocaat’a sunacak; paranın ve futbolun patronları ortak noktada buluşup noktayı koyacak.

Yönetici Ali Yıldırım ve oyuncu izleme komitesi başkanı Müjdat Yetkiner, listedeki isimlerle görüşmek için Güney Amerika’ya gitmişti. İkili, burada çeşitli kulüplerle bir araya geldi. İnternacional’li Anderson, San Lorenzo’lu Sebastian Blanco ve Corinthians’lı Rodriguinho için temaslar kuruldu. Rodriguinho’nun kulübüyle çarşamba akşamı bir görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.

İmzadan vazgeçti

28 yaşındaki oyuncu, Cristian Baroni’yle görüştükten sonra Fenerbahçe’ye gitmek istediğini kulübüne bildirdi. Daha önce, 2017’nin sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için Corinthians ile anlaşan Rodriguinho, Sarı-Lacivertliler devreye girdikten sonra imza atmaktan vazgeçti. Hernanes konusunda ise oyuncuyla temaslar devam ediyor. Juventus, kiralamaya sıcak bakıyor. Hernanes ile anlaşma sağlanırsa, bu transfer gerçekleşecek.



Kaynak : Fanatik